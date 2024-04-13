أول تحرك برلماني بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب



كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض في إحدى دول جنوب شرق آسيا.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، في سؤالها: سادت حالة من الذعر بين المواطنين سببها البيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تفشي داء الكلب في إحدى دول شرق آسيا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحالات.

وأضافت: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب هو مرض فيروسي ينتشر في أكثر من 150 دولة، ويتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية أيضا فإن الكلاب هي المصدر الرئيسي لعدوى داء الكلب وتتمثل الأعراض الأولية في الحمى والألم وقد يتطور الأمر ليحدث التهابات مميتة في الدماغ والحبل النخاعي، ويكون من النادر جدًا علاجه.

وتابعت النائبة هالة أبو السعد: تساؤلات عدة تثار حول إمكانية تفشي داء الكلب في مصر ولا سيما أن الكلاب هي عامل أساسي في انتشار هذا المرض؛ الأمر الذي يفرض الحكومة وجود خطة عن استعدادها لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره.