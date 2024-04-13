هل سترتفع أسعار الفراولة بعد قرار تصديرها لكندا؟.. الزراعة توضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور سعد موسى مشرف العلاقات الخارجية والحجر الصحي بوزارة الزراعة، عن موقف أسعار الفراولة بعد قرار تصديرها لدولة كندا.

وقال "موسى"، لمصراوي، إن قرار تصدير الفراولة لدولة كندا جاء بعد الطلب المتزايد على الفراولة المصرية داخل أسواقها والتأكد من وجود فائض من الناتج المحلي لها بالأسواق، مشيرًا إلى أن أسعارها بالأسواق الداخلية لن تتأثر على الإطلاق.

وتابع قائلا: الفراولة المصرية تتميز بجودة عالية في الأسواق العالمية نتيجة للعوامل المناخية التي تؤثر على جودة المنتجات الزراعية بلغ حجم تصديرها في العام الماضي 170 ألف طن.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن في وقت سابق عن فتح الأسواق الكندية أمام الفراولة، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية