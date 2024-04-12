بعد تصديرها للمغرب.. هل سترتفع أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور سعد موسى مشرف العلاقات الزراعية والحجر الصحي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مصير أسعار البطاطس بالأسواق بعد قرار الوزارة تصديرها للأسواق المغربية.

وقال "موسى"، لمصراوي، إن قرار تصدير البطاطس لدولة المغرب جاء بعد دراسة لمتطلبات السوق والتشاور مع اتحاد مزارعي ومنتجي البطاطس حول احتياجات السوق المحلية وتم التوصل إلى وجود فائض كبير من الإنتاج مقارنة بالاستهلاك المحلي فجاء قرار تصديرها للأسواق المغربية، مؤكدًا أنه لن يؤثر على أسعارها بالأسواق الداخلية.

وأشار إلى أن الناتج المحلي من البطاطس في مصر كبير للغاية حيث بلغ العام الماضي ما يقرب من 7 ملايين طن في حين أن استهلاكنا المحلي 5 ملايين طن أي بفائض مليوني طن.

وتابع قائلا: ومن المنتظر أن تبدأ عملية التصدير خلال الأيام القليلة المقبلة لتخضع الشحنات المقرر تصديرها لفحوصات السلامة النباتية والتأكد من خلوها من مرض العفن البني الضار بالمحصول.



وفي وقت سابق أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.