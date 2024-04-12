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BBC

"اظبط ساعتك".. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

11:30 م الجمعة 12 أبريل 2024

التوقيت الصيفي

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كتب- عمرو صالح:

موعد تطبيق التوقيت الصيفي، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث "جوجل"، ويتسائل الكثير من المواطنين عن موعد العمل بالتوقيت الصيفي الذي أقرته الحكومة.

وبحسب ما أعلنت عنه الحكومة المصرية، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في الموعد المقرر له في خلال شهر شهر إبريل الجاري وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وسيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.

يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية

التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي جوجل الحكومة المصرية

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