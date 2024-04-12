بعد واقعة بني سويف.. لماذا تهاجم الثعالب الأرياف والقرى؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد غالب الطبيب البيطري، أسباب مهاجمة الثعالب للقرى والأرياف دون المدن رغم ارتفاع الكثافة السكانية بها.

وقال "غالب"، لمصراوي، إن الثعالب تغزو الأرياف والقرى نظرًا لقربها من المناطق الزراعية والظهير الخضري الذي يُعد بيئة خصبة بالنسبة لها حيث تتغذى على الطيور والمواشي خاصة حديثي الولادة الذي يعد وجبة دسمة بالنسبة لها.

وأضاف: "ولا تحب أو تفضل الثعالب العيش داخل المدن أو المناطق العمرانية نظرًا لعدم توافر متطلباتها المعيشية من حيث المساحات الخضراء والمواشي والطيور"، مشيرًا إلى أنها لا تهاجم الإنسان بل تخشى مواجهته.

يُذكر أن الثعالب هاجمت منازل وحظائر دواجن أهالي قرية رزقة المشارقة التابعة لمجلس قروى هليه مركز ببا في بني سويف، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.