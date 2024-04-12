7 تحذيرات رسمية من أدوية "غير مطابقة" بالأسواق خلال شهر.. تعرف عليها

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 7 منشورات رسمية للتحذير من أدوية "غير مطابقة للمواصفات" خلال شهر مارس الماضي، مطالبة بسرعة سحب ووقف تداول تلك الأدوية من السوق.

أولى هذه التحذيرات كانت من مستحضر "Purified Water USP 42 100%"، للتشغيلة رقم 3001 - 3002؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم هذا المستحضر للأطفال وهو عبارة عن مياه نقية خالية من الصوديوم مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم في المستقبل.

وفي منشورها الدوري رقم (20) لسنة 2024، طالبت الهيئة بسحب دواء "Night calm 3 mg"، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء.

وتضمن هذا التحذير للتشغيلات رقم: 3N05128 - 3N05130 - 3N05048 - - 3N05065 - 3N05114 - 3N05049 - 3N05061 - 3N05062 - 3N05073

3N05050 - 3N05060.

ويعد نايت كالم Night calm من أدوية الأرق الشهيرة في الصيدليات، حيث يساعد على تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء، مما يساهم في التغلب على الأرق والخلود للنوم بشكل سريع وتخفيف التوتر والقلق.

أما في منشورها رقم (21) لسنة 2024، طالبت الهيئة بسحب عقار "Brexpiprazole clavita pharma"، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة رقم: 23487 و23490.

ويستخدم الدواء لعلاج أعراض انفصام الشخصية.

كما طالبت الهيئة في منشور رقم (22) لسنة 2024 بسحب دواء "Lacteol fort capsules"، من الأسواق للتشغيلة رقم: 220750 وهي غير مطابقة للمواصفات، في الوقت الذي يستخدم العقار كمضاد للفطريات وعلاج الالتهابات الجرثومية.

كما طالبت هيئة الدواء في منشور دوري رقم (23) لسنة 2024 بسحب دواء "Dincedatric" لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلات رقم: 230070 و230069 و230109، وهو مطهر شهير في الصيدليات.

وفي منشورها رقم (24) لسنة 2024، وجهت الهيئة بسحب دواء "Zylofen syrup" لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة رقم "523007 و522033" من قبل معامل هيئة الدواء، وهو يستخدم لعلاج أعراض الحساسية والزكام.

ونص منشور أصدرته الهيئة رقم (24) لسنة 2024، على التحذير من تشغيلة رقم "230299" لدواء "كونجيستال"؛ كون المستحضر غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل معامل الهيئة.

وتعد أقراص "كونجستال" من أقوى العلاجات التي تستخدم للتخفيف من أعراض البرد والأنفلونزا المصاحبة مثل، ارتفاع درجة الحرارة، سيلان الأنف، تدمع العيون.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.