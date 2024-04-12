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قبل افتتاحها.. أحدث 17 صورة لمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو

07:22 م الجمعة 12 أبريل 2024
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (4)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (1)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (5)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (6)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (8)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (9)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (12)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (13)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (15)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (16)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (17)
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    محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو (3)
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تستعد وزارة النقل لبدء تشغيل محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، في الفترة القليلة المقبلة.

ونشرت الوزارة صورًا لمحطة جامعة القاهرة ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C"، والذى يمتد بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

سيتم عبر المحطة تبادل الخدمة بين الخطين الثاني والثالث للمترو.

محطة جامعة القاهرة الخط الثالث للمترو وزارة النقل مترو الانفاق

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