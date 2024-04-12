إعلان

BBC

توجيه من وزير العمل بشأن تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

03:04 م الجمعة 12 أبريل 2024

وزير العمل حسن شحاتة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:
وجّه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات، متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتكثيف المتابعة والحملات التفتيشية بهذا الشأن.

وبحسب بيان صحفي، كانت وزارة العمل، قد أصدرت مَنشُورًا لمديريات العمل بالمحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أبريل عام 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.

ووفقا للوزارة فإن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن "الوزارة"، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذا لحكم المادة "52" من قانون العمل، بأن يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عمل الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.

وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .

كان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 1112 لسنة 2024 بشأن اعتبار نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حسن شحاتة وزير العمل إجازة عيد الفطر القطاع الخاص

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التضامن: التدخل السريع تعامل مع 4000 حالة "مواطنين بلا مأوى" منذ بداية 2024

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان