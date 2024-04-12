رئيس المتحف القومي للحضارة: إقبال كبير من الزائرين خلال عيد الفطر

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط إن المتحف لاقى إقبالًا كبيرًا من الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف الدكتور غنيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن المتحف واكب عيد الفطر بأنشطة مميزة تتضمن ورشا فنية وأنشطة خاصة للأطفال بالإضافة إلى تقديم شرح ميداني للزائرين على مدار الساعة.

وأوضح أن المتحف يحرص على أن يكون مكانا تقضي فيه الأسرة يومها سواء لمشاهدة المعروضات المختلفة وفي مقدمتها قاعة المومياوات او مشاركة الأطفال في الأنشطة الخاصة بهم أو الجلوس في المنطقة الترفيهية.

وأشار إلى أن المتحف نظم خلال شهر رمضان المبارك عددا من الأنشطة والفعاليات بمناسبة الشهر الفضيل والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من الزائرين.

وأوضح أن المتحف يستعد لموسم السياحة الصيفية حيث من يزداد عدد السائحين الأجانب، بالإضافة إلى موسم العطلة الصيفية للمدارس والجامعات، حيث سيتم تقديم أنشطة خاصة بالطلبة تتضمن ورش عمل مخصصة لهم في كافة المجالات، وهو ما سبق تقديمه ولاقى إقبالًا كبيرًا.

وأشار إلى أن المتحف استقبل خلال الفترة الماضية عددا من المسؤولين الأجانب خلال زيارتهم لمصر حيث بات المتحف محطة مهمة في زيارات المسؤولين الأجانب لمصر.