قبل غلق الباب.. تنبيهات مهمة بشأن مسابقة "عمال مسجد"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يغلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يوم 16 من أبريل الجاري، باب التقدم لمسابقة عمال مسجد بنظام التعاقد لعام 2024.

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التقدم لمسابقة ألف عامل مسجد بنظام التعاقد لصالح وزارة الأوقاف في الثاني من أبريل الجاري ولمدة أسبوعين.

ووجه مصدر بوزارة الأوقاف، تنبيهات مهمة للمتقدمين، على النحو التالي:

- عدم التقديم على بوابة الوظائف أكثر من مرة.

- التأكد من رفع الصور بصيغة jpg.

- ضرورة أن يكون الإيصال البنكي باسم الشخص المتقدم.

- الاحتفاظ برقم التسجيل لمعرفة مدى قبول الأوراق من عدمه بعد إعلان النتيجة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن اختبارات المتقدمين لمسابقة عمال مسجد تعقد في قصار السور ورفع الأذان والإقامة وكيفية أداء الصلوات المختلفة، فضلا عن التأكد من تمتعه ببنيان جسماني قوي يمكنه من القيام بأعمال النظافة الخاصة بالمسجد.

وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بعمال المساجد في بعض الأحيان في إقامة الصلوات ورفع الأذان حال تغيب الإمام أو خلال إجازته الرسمية، بعد إلغاء المسمى الوظيفي لمقيم الشعائر والمؤذنين.

ونوه المصدر إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية للناجحين في مسابقة عمال مسجد قبل استلامهم العمل.