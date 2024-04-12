الكهرباء تحذر المواطنين: رفع العداد القديم واستبداله بـ "أبو كارت" في هذه الحالة

كتب- محمد صلاح:

تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية، برفع عداد الكهرباء عن بعض المواطنين لعدم التزامهم بسداد ودفع قيمة فواتير الكهرباء بانتظام.

وحذرت الوزارة، من تراكم الفواتير دون سداد لعدم اتخاذ إجراءات ممثلة في رفع عداد الكهرباء عن أي مشترك حال عدم سداده قيمة فاتورة الكهرباء لشهرين متتالين، وسيتم تركيب عداد بكارت، وتقسيط ثمنه على شحن العداد.

وكان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن من شروط التعاقد مع المواطن أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد في حال عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهريين وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين، و في حال الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.

طريقة تحويل العداد التقليدي لمسبوق الدفع يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحويل عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع؛ لإنهاء مشكلات فواتير وهى

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.

- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد. - موافقة الجهة الإدارية المختصة.



- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع (وإمكانية التقسيط).