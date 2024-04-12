"عربية النواب": إدخال المساعدات إلى غزة يواجه قيودا ورفضا من سلطات الاحتلال

كتب- نشأت علي:

أعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن إيصال المساعدات إلى غزة يواجه عراقيل بسبب فرض الكيان الاسرائيلي قيودا ورفضه لتحركات المساعدات المخطط لها بمثابة دليل قاطع على استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى عرقلة ومنع دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب "أباظة"، من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتسهيل دخول المساعدات الانسانية إلى غزة مشيداً بالجهود الكبيرة التى تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأكد البرلماني أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر والتي تتمثل في ضرورة اجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة معرباً عن ثقته التامة في استمرار الدور التاريخي والمحوري لمصر لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.