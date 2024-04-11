حدث في 8 ساعات| موعد عودة خطة تخفيف الأحمال.. ووقف القارئ محمد السلكاوي وإحالته للصلاحية

كتب- محمد فتحي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، 11 أبريل 2024، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي "كارل نيهامر"، لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"عفو رئاسي" عن 3438 نزيلاً بمناسبة عيد الفطر

أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للنزلاء، وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصري كما شهدت أجواء الاحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع (كحك العيد) من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.

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قرار عاجل من "الإذاعة" بشأن أخطاء السلكاوي: إيقاف لمدة عام وإحالته للصلاحية

كشف محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، عن صدور قرار بإيقاف القارئ محمد السلكاوي لمدة عام، بعد الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن الفجر اليوم الخميس.

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مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس ثالث أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافيء على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي "كارل نيهامر".

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"الزراعة" تعلن فتح أسواق المغرب أمام البطاطس المصرية وكندا أمام الفراولة الطازجة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفراولة، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

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الصحة: إجراء 2.1 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و160 ألف و482 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم.

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"بعد 72 ساعة".. موعد عودة خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء

تعقد وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، اجتماعات وتنسيقات يجرى الإعداد لها، لوضع تصور للاتفاق على تنفيذ وتحديد مواقيت خطة تخفيف الأحمال والموعد الزمني للفصل والتوصيل والمناطق التي سيتم استثناءها من التخفيف.

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