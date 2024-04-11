"حقوق الإنسان" بالنواب تثمن الإفراج عن 3438 نزيلًا بمراكز الإصلاح بمناسبة العيد

كتب- نشأت علي:

ثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان الإفراج بالعفو عن 3438 نزيلًا بمناسبة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي.

وقال رضوان - في بيان اليوم الخميس - إن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء لقى ارتياحًا كبيرًا لديهم ولدى أسرهم، معربًا عن تفاؤله بالمناخ العام الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطني وقرارات الإفراج عن المسجونين، ما يعكس تعزيز حقوق الإنسان وحق التعبير في الرأي.

واعتبر أن إجراءات الجمهورية الجديدة سوف تشهد رؤى وأطرًا جديدة من كل المصريين للنهوض بالدولة، مؤكدًا أن قرارات الإفراج عن المسجونين تسعده وتسعد كل المصريين خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أكبر اهتمام لهذا الملف، وهو شخصيًا وراء كل هذه الإجراءات من أجل المصريين، وهي بادرة طيبة للحوار الوطني وردًا على كل المشككين الذين يحاولون النيل من الدولة وقياداتها.

وقدم باسمه وباسم قيادات وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المستمر في إنهاء ملف المحبوسين.

وأشاد بحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجميع قيادات الوزارة على تطبيق معايير حقوق الإنسان في أروع صورها داخل مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.