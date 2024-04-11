مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس ثالث أيام عيد الفطر

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافيء على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من والسواحل الشمالية والدلتا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 16

بنهــــا 27 17

دمنهور 26 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 15

نخل 24 13

كاترين 19 10

الطور 30 18

طابا 24 16

شرم الشيخ 31 20

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 21 14

سيوة 28 13

رأس غارب 30 19

الغردقة 30 19

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 29 15

بني سويف 29 15

المنيا 30 16

أسيوط 30 15

سوهاج 32 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

الوادي الجديد 30 16

أبوسمبل 32 19