"الحجر الزراعي" يوجه بتسهيل استقبال المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية

القاهرة - مصراوي:

كلف الدكتور سعد موسي، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، العاملين بمنافذ الحجر الزراعي والإدارات المختلفة بالموانئ المصرية العمل على مدار الساعة لتسهيل استقبال المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وقام مهندسو الحجر الزراعي في أول أيام عيد الفطر المبارك باستقبال جميع الشحنات الزراعية المصدرة إلى دول العالم المختلفة وإنهاء الأعمال الخاصة بها على أكمل وجه، بحسب بيان اليوم.

وأكد موسى أن استمرار العمل خلال ايام العيد يأتي في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحرص الدولة المصرية علي الالتزام بتسهيل انسياب السلع الزراعية المصرية لدول العالم وتعزيزا لصادراتنا من مختلف القطاعات خاصة قطاع الزراعة،

وبحسب البيان، جاء القطاع الزراعي من بين أهم القطاعات التصديرية لعام 2024 تحقيقا لزيادة الدخل القومي المصري حيث جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع مواد البناء وذلك خلال الربع الاول من هذا العام وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما وجه موسى الشكر لجميع مهندسي الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية وبالأخص العاملين بادارة الحجر الزراعي بمطار القاهرة لما يقومون به من مجهودات خلال العطلات الرسمية تأكيدا لاستمرار نجاح المنظومة التصديرية الزراعية فى مصر.