قرار عاجل من "الإذاعة" بشأن أخطاء السلكاوي: إيقاف لمدة عام وإحالته للصلاحية

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

كشف محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، عن صدور قرار بإيقاف القارئ محمد السلكاوي لمدة عام، بعد الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن الفجر اليوم الخميس.

وقال رئيس الإذاعة المصرية في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس: "تم إيقاف القارئ المذكور لمدة عام".

وأضاف نوار: "سيعرض أمره على لجنة القراء والمبتهلين عقب إجازة عيد الفطر المبارك لإقرار صلاحيته من عدمه، حيث من الممكن أن تقرر اللجنة إيقافه نهائياً لتكرار الأخطاء التي قام بها".

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ السلكاوي بسبب الأخطاء التي وقع فيها في قرآن الفجر، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة.

ونشر عدد من المتخصصين في أحكام القرآن وباحثين في التلاوة، عددًا من الانتقادات لـ"السلكاوي"، حيث طالبوا بضرورة محاسبته على تكرار أخطائه خلال الفترة الماضية في تلاوة القرآن الكريم.

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