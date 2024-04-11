"قرار رادع ينتظره".. بيان عاجل من نقابة القراء بشأن أخطاء السلكاوي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، عن "حزنه الشديد" مما حدث من قارئ فجر اليوم الخميس، الشيخ محمد السلكاوي، على خلفية الأخطاء التي وقع فيها.

وقال نقيب القراء في بيان اليوم، إن اللجنة الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاصة باختبار واعتماد قراء القرآن الكريم والمبتهلين برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية من المنتظر أن تعقد جلسة لبحث ما صدر من أخطاء فادحة من القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي واتخاذ قرار ضده "يكون رادعا لكل من تسول له نفسه ويخطئ فى حق القرآن الكريم، وأيضا من أجل الحفاظ على كتاب الله عز وجل".

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ السلكاوي بسبب الأخطاء التي وقع فيها في قرآن الفجر، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة.

ونشر عدد من المتخصصين في أحكام القرآن وباحثين في التلاوة، عددًا من الانتقادات لـ"السلكاوي"، حيث طالبوا بضرورة محاسبته على تكرار أخطائه خلال الفترة الماضية في تلاوة القرآن الكريم.

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