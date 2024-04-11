"كفاية عليه كده".. نقيب القراء يكشف عقوبات الشيخ السلكاوي بعد أخطاء قرآن الفجر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، أنه سيتم استدعاء القارئ محمد السلكاوي إلى مقر النقابة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، للتحقيق معه بشأن الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن الفجر اليوم الخميس.

وقال حشاد في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الشيخ محمد السلكاوي تعددت أخطاؤه الفترة الماضية في الإذاعات الخارجية دون أن ينتبه لذلك، مضيفا: "من الوارد إيقافه في نقابة القراء، لأنه كفاية عليه كده".

وأشار نقيب القراء، إلى أن النقابة في انتظار قرار الإذاعة المصرية بشأن القارئ الشيخ محمد السلكاوي، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بعد جلسة التحقيق معه، متوقعا منعه من الإذاعات الخارجية، والاكتفاء بإذاعة التلاوات المسجلة له.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ السلكاوي بسبب الأخطاء التي وقع فيها في قرآن الفجر، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة.

ونشر عدد من المتخصصين في أحكام القرآن وباحثين في التلاوة، عددًا من الانتقادات لـ"السلكاوي"، حيث طالبوا بضرورة محاسبته على تكرار أخطائه خلال الفترة الماضية في تلاوة القرآن الكريم.

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