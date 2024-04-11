محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ترعة المريوطية

القاهرة - مصراوي:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية وانشاء ممشي سياحي وساحات انتظار أعلى القطاعات المغطاة من الترعة وذلك في إطار جولاته الميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات .

واطلع محافظ الجيزة على جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والتطوير لكلا من البر الشرقي والبر الغربي لطريق المريوطية بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة .

وكلف محافظ الجيزة باستمرار الأعمال وسرعة الانتهاء منها لتحقيق الاستفادة من أعمال التطوير للمواطنين وذلك في إطار خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بضرورة التأكيد علي شركات المرافق بسرعة انهاء أعمالها الخاصة بتغطية او دفن او تحويل الكابلات المتبقية والخطوط والمتعارضات مع المشروع لعدم التأثير علي نسب التنفيذ ولتسهيل حركة سير المواطنين بالطريق .

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة مراعاة إنشاء بالوعات صرف الأمطار بالطريق نظراً لأهميتها الكبيرة خلال فصل الشتاء خاصة وأن الطريق سيكون له أهمية كبيرة عقب انتهاء أعمال التطوير .

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بالتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة .