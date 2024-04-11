"لا أدري ماذا حدث".. أول تعليق من القارئ السلكاوي بشأن أخطاء قرآن الفجر (خاص)

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علّق القارئ الشيخ محمد السلكاوي، على الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن الفجر اليوم الخميس.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأخطاء التي وقع فيها الشيخ محمد السلكاوي في قرآن الفجر، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة.

وقال السلكاوي في تصريحات لمصراوي، الخميس: "كنت مستعدا تماما لقرآن الفجر اليوم الخميس، ولا أدري ماذا حدث أثناء التلاوة، والأخطاء كانت خارجة عن إرادتي".

وأضاف: "أستعد تمامًا قبل أي تلاوة، إلا أن الخطأ وارد".

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