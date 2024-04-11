معاون وزير الزراعة : الصادرات الزراعية ثاني مصدر لتوفير العملات الأجنبية

القاهرة - أ ش أ:

أكد معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد القرش، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في ملف الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن التصدير يكون للمنتجات التي تزيد على حاجة الاستهلاك المحلي.



وقال القرش في تصريحات اليوم الخميس، إن بعض الدول تحدد الاشتراطات الخاصة بها في تصدير المنتجات الزراعية إليها، مؤكدا أن مصر تلتزم بذلك من أجل الحفاظ على تميز الصادرات الزراعية المصرية،التي صارت تحظى بسمعة جيدة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن وزارة الزراعة تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من فتح أكثر من 90 سوقا وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160 دولة،مشيرا إلى أن مصر نجحت على سبيل المثال في التصدير لليابان بالرغم من صعوبة اشتراطاتها.

وأوضح معاون وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ثاني مصدر لتوفير العملات الأجنبية للدولة،لافتا إلى أنه رغم ما تشهده الظروف العالمية والمنطقة العربية من مشكلات تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد،فقد ساهمت الإنجازات المصرية بشكل كبير في تحقيق زيادة في إجمالي الصادرات الزراعية تقدر بـ 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.