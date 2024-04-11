نقيب السياحيين: نسب إشغال المطاعم وصلت لـ95% بدءًا من عيد الفطر

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن نسبة الإشغال الحالي في القطاع السياحي والمطاعم مرتفعة بشكل خبير.

وأضاف "حلقة"، لـ"مصراوي"، أن نسبة الزيادة الحالية تعود أسبابها إلى إجازات العرب من ناحية، وإجازة عيد الأضحى للمصريين من ناحية أخرى؛ مما يؤدي إلى كثرة الرحلات سواء الترفيهية أو السياحة.

وأوضح نقيب السياحيين، أن نسبة الاشغال الحالية تتراوح في شرم الشيخ والغردقة بين 90 و 95 %، فيما تصل إلى 80 و 85 % بالأقصر وأسوان.

وأشار إلى أن الموسم السياحي الحالي يشهد رواجًا كبيرًا، خاصة وأن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة شاركوا في معظم البورصات العالمية للسياحة.

وأكد "حلقة"، أن أعداد السائحين العرب مرتفعة خلال الفترة الحالية، وهو ما يساهم في زيادة نسب اشغال الفنادق والمطاعم.