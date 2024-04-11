الصحة: توافر مصل التسمم الممباري بالمجان بهذه المنشآت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن توافر مصل التسمم الممباري بمخزون كافي.

ونوهت "الصحة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، بأن المصل متوفر بالمجان في جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية.

وحددت "الصحة"، أرقام يمكن التواصل من خلالها في حالات الطوارئ، وهي "16474 – 137".

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