نشرة منتصف الليل| البابا تواضروس يهنئ المسلمين بالعيد وبيان عاجل من التموين بشأن مخزون الدقيق

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

البابا تواضروس مهنئاً المسلمين: الأعياد بعد الصوم تُفرح الجميع

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة بمناسبة عيد الفطر الذي احتفلت به اليوم مصر والدول العربية والإسلامية.

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القطاع الأول لـ"محور 26 يوليو".. مصدر يكشف موعد افتتاح كوبري البراجيل – صور

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، عن جهود المحافظة في تنفيذ عدد من المشاريع القومية الهامة خلال عام 2023، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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رئيس "جنوب الدلتا للكهرباء": وقف جميع الإجازات والراحات خلال العيد

كشف المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته؛ لمتابعة انتظام واستقرار التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، منوهًا أنه تم وقف جميع المناورات والراحات للمهندسين والفنيين بوجه خاص.

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2205 رحلات.. 25 صورة ترصد تشغيل المترو والقطارات والموانئ أول أيام العيد

أصدرت وزارة النقل بيانا اليوم أكدت فيه أن الفريق كامل الوزير، يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

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بيان عاجل من التموين بشأن مخزون الدقيق في المخازن خلال العيد

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير علي المصيلحي، يتابع على مدار الساعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات المركزية بالمديريات.

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مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2024

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2024.

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حالة وحيدة تستثني "القطاع الخاص" من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

قرر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الأحد الماضي، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.

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دخول 314 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر رفح أول أيام العيد

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن ٣١٤ شاحنة مساعدات دخلت اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

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توجيهات مهمة من محافظ الجيزة أثناء تفقده دور رعاية الأيتام والمسنين بالعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات؛ لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم العيد.

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