تجبنًا للأمراض.. "الصحة" تحدد 6 عادات يجب الالتزام بها خلال العيد

كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من العادات والتقاليد التي يجب اتباعها من جانب المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك 2024.

وبحسب منشور الوزارة عبر "فيسبوك"، فإنه جاء في مقدمة العادات التي يجب اتباعها خلال العيد، الإكثار من شرب المياه، والتوقف عن التدخين.

ويرصد "مصراوي"، العادات والتقاليد التي يجب اتباعها من جانب المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك 2024، كما يلي:

- أكثر من شرب المياه.

- توقف عن التدخين أو القهوة على معدة خالية.

- قلل من تناول الأسماك المملحة.

- تجنب المشروبات الغازية واستبدلها بالعصائر غير المحلاة.

- اهتم بالمشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة والحلبة.

- قسم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب الإصابة بعسر الهضم.

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