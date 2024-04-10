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وزير الأوقاف: صكوك الإطعام حققت رقما قياسيا في رمضان

10:05 م الأربعاء 10 أبريل 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم توزيع 23 ألف صك، وإطعام 9 مليون و200 ألف، وذلك حصيلة مديريات الأوقاف اليوم.

وأضاف وزير الأوقاف، عبر صفحته على فيسبوك، أن صكوك الإطعام حققت رقمًا قياسيًا في شهر رمضان، حيث بلغت نحو أربعين مليون جنيه في الشهر الكريم.

وكان وزير الأوقاف، أشار إلى أن آخر موعد للتقديم في مسابقة العمال 2024م يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024م، من خلال الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صكوك الإطعام مسابقة العمال 2024 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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