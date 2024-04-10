توجيهات مهمة من محافظ الجيزة أثناء تفقده دور رعاية الأيتام والمسنين بالعجوزة

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات؛ لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم العيد.

واستهل "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الأربعاء، جولته بزيارة دار الأورمان للأيتام بشارع المحروقي ودار الهنا للمسنين بحى العجوزة.

واطمأن محافظ الجيزة، على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وحجم الرعاية الصحية التى يتلقوها، وقدم العيدية لهم، ووجه القائمين على دور الرعاية تلبية أي متطلبات لهم، مؤكدًا على ضرورة التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حالة وجود أية معوقات تواجه النزلاء أو القائمين على الدار؛ لسرعة حلها .

ووجه المحافظ، حى العجوزة، بالتنسيق مع إدارة الدار، وإزالة أية مصادر للعشوائية أو الضوضاء ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بمحيطه.

ووجه "راشد"، نائبة المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن والشئون الصحية بتوفير جميع احتياجاتهم وتكثيف البرامج الترفيهية والسياحية للأيتام للترويح عنهم.

وأكد محافظ الجيزة، للنزلاء، على الدولة بجميع أجهزتها على دعم المواطنين والرفع عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات بجانب التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية التى من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات.

وقال: إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة وتتجلى فيه القيم السمحة، وأدعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد .

وشملت جولة المحافظ، تفقد مستشفى إمبابة العام؛ للاطمئنان على تجهيزات المستشفى والحالة الصحية للمرضى المتواجدين، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، حيث أهداهم العيدية متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام .

ووجه "راشد"، مدير مديرية الشئون الصحية، بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيًا أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وثمن محافظ الجيزة، الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدًا أنهم يضربون أروع الأمثلة في حب الوطن وإخلاصهم في أداء واجبهم المهني والإنساني.

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