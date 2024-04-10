حدث في 8 ساعات| السيسي يكرم أسر الشهداء في احتفالية العيد وبيان عاجل للسكة الحديد بشأن القطارات

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تكريم الرئيس السيسي عددًا من أسر وأبناء الشهداء، خلال احتفالية عيد الفطر 2024.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن مستشفى محلة مرحوم التخصصي بالغربية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مستشفى محلة مرحوم التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمتابعة موقف التشغيل التجريبي للمستشفى، التي دخلت الخدمة منتصف مارس الماضي.

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السيسي يكرم عددًا من أسر وأبناء الشهداء في احتفالية عيد الفطر

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجموعة من ذوي وأبناء الشهداء، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

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الرعاية الصحية: استحداث خدمات لأول مرة ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن استحداث خدمات لأول مرة ضمن خطة هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز الرعاية الطبية وتلبية احتياجات المرضى في تلك المحافظات.

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بيان عاجل من السكة الحديد بشأن قطارات عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة القطارات وجداول تشغيل الرحلات في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر تشغيل حوالي 866 رحلة يوميًا.

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تفاصيل خطة إخلاء الألف مسكن من الباعة الجائلين.. 33 صورة من أرض الواقع

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه سيتم حل أزمة الباعة الجائلين في منطقة الألف مسكن بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

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البرلمان يسعى لحسم ملف الإيجار القديم نهائيًا.. تحركات جديدة بعد العيد – تفاصيل

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعات موسعة عقب عودة المجلس للانعقاد بعد إجازة عيد الفطر، وذلك لحسم ملف قانون الإيجار القديم.

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28 صورة من احتفالات المواطنين بعيد الفطر بحديقة الأزهر

شهدت حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

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الطقس غدا الخميس ثاني أيام عيد الفطر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية صباحًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الخميس ودرجات الحرارة على مدن ومناطق الجمهورية.

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توزيع هدايا الرئيس.. أول تقرير حكومي بشأن عيد الفطر المبارك

حرص اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، على متابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال اتصالات هاتفية أجراها مع المحافظين.

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