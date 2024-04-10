رئيس "جنوب الدلتا للكهرباء": وقف جميع الإجازات والراحات خلال العيد

كتب- محمد صلاح:

كشف المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته؛ لمتابعة انتظام واستقرار التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، منوهًا أنه تم وقف جميع المناورات والراحات للمهندسين والفنيين بوجه خاص.

وأشار "البيلى"، فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوى، إلى أنه ستتواجد فرق فنية بجميـع القطاعـات تحسبًا لوقـوع أعطال طارئة خاصة في المناطق التى تقع في محيط المساجد، والتنبيه على ضرورة تأمين التغذية الكهربائيـة بجميـع المساجد مناطق التجمعات من خلال تواجد فرق إزالة الأعطال حالة الإستعداد القصوى؛ لحل أي مشاكل قد تطرأ في هذه المناطق.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، على ضرورة قيام رئيس القطاع ومديرى الفروع بمتابعة النوبتجيات والتأكد من إلتزام الأفراد بها، وتحديد هاتف بكل قطاع لتلقي أية بلاغات طارئة من المواطنين وسرعة العمل على تلبيتها، بالإضافة إلى تليفون الربط الموجود بين القطاع وغرفة عمليات المحافظة لتلقى أية بلاغات عن طريق الغرفة وسرعة العمل على إزالتها، بالإضافة إلى تليفون إبلاغ الأعطال رقم "121"، على مدار ٢٤ ساعة، وكذلك عدم فصل أي مغذى بغرض الصيانة خلال فترة الأعياد.

وشدد على أنه سيتم فك جميع قواطيش البطاريات وعدم ملء السيارات بالمواد البترولية، والتأكيد على المرور الدورى في أوقات متفرقة على الحراسات والخدمات؛ للتأكد من يقظتها وانتظامها والعمل على تلافي أية ثغرات تؤثر على الآمن وفقًا لأحكام الرقابة والسيطرة.

كما شدد "البيلي"، على عدم التواجد داخل المواقع في غير مواعيد العمل الرسمية إلا لأغـراض العمـل وبتصـريح كتـابی من الرئيس المختص يخطر به مسبقا مسئول الأمن بالموقع، وفحص وتفتيش جميع السيارات والمركبات المترددة على الموقع دون استثناء "أسفل السيارة، وحقيبة السيارة"، وذلك بعد التأكد من شخصية السائق من خلال "رخصة القيادة، ورخصة

السيارة، وأمر الشغل".

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حظر الاحتفاظ بأي مواد قابلة للاشتعال بداخلها أو أثناء التواجد بالموقع، والتنبيه على قائدها بمسئوليته الكاملة عن تأمينها وعدم تركها مفتوحة، والتأكيد على رؤساء وحدات الأمن في جميع المواقع التابعة للشركة بالمرور من جانبهم داخل المنشأة والأسطح؛ للتأكد مـن خلوها من أي أجسام غريبة وفتح المسارات والممرات التى تساعد في تأدية مهام عناصر التدخل السريع.

كما أكد على وجود غرفة عمليات أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك خلال ٢٤ ساعة بجميع الفروع بالقطاعات؛ لإزالة أي أية أعطال طارئة فور حدوثها تحت إشراف مدير الفرع.