القطاع الأول لـ"محور 26 يوليو".. مصدر يكشف موعد افتتاح كوبري البراجيل – صور

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، عن جهود المحافظة في تنفيذ عدد من المشاريع القومية الهامة خلال عام 2023، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن هذه المشاريع ما زالت في مراحل التنفيذ، ويتم متابعتها بشكل دوري وتوجيهات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

تفاصيل كوبري البراجيل "عنوان فرعي"

وقال، إنه يجرى حاليًا استكمال الأعمال الخاصة بكوبري البراجيل، الذي يعد القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد، ويربط بين منطقة البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأوضح المصدر، أن طول الكوبري يبلغ 1.5 كيلومتر وعرضه 45 متراً، مع وجود 6 حارات مرورية.

موعد افتتاح كوبري البراجيل "عنوان فرعي 2"

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر افتتاح كوبري البراجيل خلال العام الحالي 2024.

ويمثل كوبري البراجيل، القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين، ويتم تنفيذه بطريقة الكمر سابق الصب من خلال شركة المقاولون العرب.

وانطلق خلال الساعات السابقة، التشغيل التجريبي لـ محور 26 يوليو الجديد من كوبري 15 مايو ثم شارع أحمد عرابي وكوبري البراجيل أعلى الدائري ثم المحور والشيخ زايد.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الانتهاء من مشروع رصف وتوسعة طريق طراد النيل، بدءاً من منطقة المسبوكات وصولاً إلى المعهد العالي بأوسيم، ويبلغ طول هذا الطريق 4 كيلومترات وعرضه 25 متراً. وتشمل الأعمال أيضاً رصف وتطوير محور المتربة، بدءاً من طريق 21 وصولاً إلى كوبري الوسطى في منطقة أطفيح، ويبلغ طول هذا المحور 3 كيلومترات.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ"المقاولون العرب"، تتكون كل باكية من كوبري البراجيل من "14" من الكمرات سابقة الصب، وطول الباكيات 30 متر، والخوازيق يتم تنفيذها بطريقة الحفر الدوار بأقطار "80 سم لزوم ال ABUTMENT و 150 سم للمحاور الرئيسية".