الطقس غدا الخميس ثاني أيام عيد الفطر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية صباحًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الخميس ودرجات الحرارة على مدن ومناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تكون الشبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.