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BBC

بيان عاجل من التموين بشأن مخزون الدقيق في المخازن خلال العيد

02:28 م الأربعاء 10 أبريل 2024

الدقيق

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كتب- محمد سامي:

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير علي المصيلحي، يتابع على مدار الساعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات المركزية بالمديريات.

وقال "كمال"، في بيان الأربعاء، إن الوزير يتلقى التقارير بصورة دورية وعلى مدار الساعة عن الحالة السوقية والتموينية، وتوافر السلع، وعمل المخابز البلدية، ومنافذ صرف السلع التموينية، ومستودعات الغاز، وعمل محطات الوقود وتوافر الوقود بها.

وأشار متحدث التموين، إلى توجيهات "المصيلحي" والتي شملت تسيير حملات يومية من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات لمتابعة الحالة السوقية والتموينية وتوافر السلع وعمل المخابز.

ونوه بأن جميع المخابز بها 3 أيام من حصص الدقيق وأن منافذ صرف السلع التموينية صرفت استعاضات السلع من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لانتظام عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

الدقيق العيد علي المصيلحي

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