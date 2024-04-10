28 صورة من احتفالات المواطنين بعيد الفطر بحديقة الأزهر

تفاصيل خطة إخلاء الألف مسكن من الباعة الجائلين.. 33 صورة من أرض الواقع

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

شهدت حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتعتبر حديقة الأزهر من أشهر المناطق المفتوحة والمتنزهات التي يلجأ إليها ويقصدها المواطنون في الاحتفالات والمناسبات وخاصة فترات الأعياد بما تمتلكه من مقومات متنوعة فضلا عن مساحتها الشاسعة.

وشهد اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك تواجد مكثف للشباب من الجنسين فضلا عن العائلات أيضًا من أجل الاستمتاع بعطلة العيد.