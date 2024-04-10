بيان عاجل من السكة الحديد بشأن قطارات عيد الفطر المبارك

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة القطارات وجداول تشغيل الرحلات في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر تشغيل حوالي 866 رحلة يوميًا.

وأكدت الهيئة، في بيان، المتابعة المستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية.

وأضافت الهيئة أن قياداتها ستكون متواجدة في المحطات لتوفير الراحة والأمان للمسافرين في الاتجاهين، كما قررت الهيئة تشغيل 10 قطارات إضافية خلال فترة عيد الفطر المبارك، بإجمالي 140 قطارًا إضافيًا، والتي تشمل حوالي 115 ألف مقعد، بالإضافة إلى عربات العلاوة.

وتشمل الإجراءات الإضافية لاستقبال العيد زيادة منافذ بيع التذاكر وتشديد الرقابة داخل صالات الحجز، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمنع السوق السوداء وضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال العطلة. وستشمل القطارات الإضافية مسارات محددة بين القاهرة وأسوان والعكس، خلال الفترة المحددة للعيد.

مواعيد القطارات الإضافية المخصصة بمناسبة عيد الفطر

يوم 10 أبريل 2024:

قطار رقم 1944 من القاهرة إلى أسوان، يغادر القاهرة الساعة 12:40 ويصل إلى أسوان الساعة 13:45.

يوم 11 أبريل 2024:

قطار رقم 1945 من أسوان إلى القاهرة، يغادر أسوان الساعة 10:30 ويصل إلى القاهرة الساعة 23:05.

يوم 12 أبريل 2024:

قطار رقم 1946 من القاهرة إلى أسوان، يغادر القاهرة الساعة 17:00 ويصل إلى أسوان الساعة 05:10.

يوم 13 أبريل 2024:

قطار رقم 1947 من أسوان إلى القاهرة، يغادر أسوان الساعة 09:00 ويصل إلى القاهرة الساعة 21:35.

يوم 14 أبريل 2024:

قطار رقم 1948 من الإسكندرية إلى أسوان، يغادر الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل إلى أسوان الساعة 03:55.

يوم 15 أبريل 2024:

قطار رقم 1949 من أسوان إلى الإسكندرية، يغادر أسوان الساعة 09:00 ويصل إلى الإسكندرية الساعة 00:50.