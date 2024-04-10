تفاصيل خطة إخلاء الألف مسكن من الباعة الجائلين.. 33 صورة من أرض الواقع

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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه سيتم حل أزمة الباعة الجائلين في منطقة الألف مسكن بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "صابر"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الاثنين، أن منطقة الألف مسكن تشهد عملية تطوير كاملة لتحويلها إلى متنفس للمواطنين وحل أزمة الاختناقات والاكتظاظ في المنطقة.

وتابع نائب محافظ القاهرة: المشكلة هي مشكلة الباعة الجائلين بسبب اكتظاظ المنطقة، وبيتنفذ ليهم دلوقتي أسواق يتجمعوا فيها وهيتم نقلهم إلى أسواق داخل عين شمس في شارع داخلي.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى أنه يتم إنشاء أسواق بديلة في الوقت الحالي، حيث تم تحديد قطعتي أرض لهذا الأمر.

وأوضح أن منطقة الألف مسكن كانت تعاني من مشكلة كبيرة جدا تتعلق بالمواقف العشوائية وغير المخططة.

وواصل: المنطقة كان بها 3000 سيارة ميكروباص بين الألف مسكن وعين شمس وده رقم ضخم جدا، والشركة الوطنية للطرق، نفذت موقف ميكروباص نموذجي في قطعة أرض بجوار الموقف القديم تبعد 300 متر فقط، وتم نقل السيارات إلى الموقف الجديد.

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