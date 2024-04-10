أماكن سياحية في القاهرة يمكن زيارتها خلال إجازة عيد الفطر 2024

- محمد أبو بكر:

تجذب الأماكن السياحية في مصر السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث يجدون فيها الثراء التاريخي والثقافي العميق، وتعكس هذه الأماكن القديمة والأصيلة قصصًا من حضارة مصر العريقة، التي تشهد على عظمة المصريين القدماء.

وبفضل هذا التراث العظيم، تظل الأماكن السياحية في مصر وجهة مفضلة للمسافرين الذين يسعون إلى استكشاف عمق التاريخ والثقافة، والتمتع بروعة الآثار القديمة التي تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وفيما يلي يرصد "مصراوي"، أماكن سياحية في القاهرة يمكن زيارتها والذهاب إليها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما يلي:

أهرامات الجيزة

تقع أهرامات الجيزة في هضبة الجيزة بمنطقة الهرم، وتوفر مجموعة متنوعة من الأنشطة للزوار، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالاحتفالات الليلية التي تُقام في المنطقة، كما يمكنهم التسوق في المحلات التي تبيع القطع الأثرية والتماثيل التذكارية، ولمحبي المغامرة، يمكن ركوب الجمال والخيل لاستكشاف المنطقة بطريقة فريدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بعرض "الصوت والضوء" الذي يعرض تفاصيل الحضارة المصرية الفرعونية بطريقة مثيرة، حيث يتم تقديم المعلومات التاريخية والثقافية على شكل عروض ضوئية وصوتية رائعة في مدة محددة.

برج القاهرة

برج القاهرة هو من أهم معالم مصر، وقد صمم على شكل زهرة اللوتس الأسطورية، وتم بناء البرج بين عامي 1956 و1961، ويُعتبر مكانًا مميزًا للاستمتاع بالمناظر الخلابة لمدينة القاهرة على ضفاف نهر النيل، وبفضل ارتفاعه الكبير يتيح البرج للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بمناظر بانورامية خلابة لمصر من أعلى نقطة فيها.

ويمكن للزوار استخدام المنظار المكبر المتاح على سطح البرج للاستمتاع بتفاصيل أكثر ووضوحًا للمعالم البارزة في القاهرة، ويتيح البرج أيضًا فرصة لالتقاط صور تذكارية لا تُنسى للمناظر الخلابة للمدينة ونهر النيل الذي يمر بها.

دار الأوبرا المصرية

افتتحت دار الأوبرا المصرية أبوابها لأول مرة في عام 1988، حيث تقع في أرض الجزيرة بالقاهرة، وتم بناء الدار على الطراز الإسلامي، مما يمنحها طابعًا فريدًا وجماليًا يجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.

وأصبحت دار الأوبرا المصرية وجهة مميزة لمحبي الفن والثقافة، حيث تُقام فيها مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتتضمن هذه الفعاليات الحفلات الموسيقية، والمسرحيات المتنوعة، وعروض الباليه، وحفلات الجاز، وحتى حفلات الأوركسترا الإيطالية، مما يوفر تجربة فنية متكاملة للزوار.

قصر البارون

تم إنشاء قصر البارون في القرن التاسع عشر، ويعد تحفة معمارية أُنشِئَت على يد المليونير البلجيكي البارون إدوارد. يقع هذا القصر الفخم في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة، ويتميز بصالاته الضخمة وأبوابه وشُرفاته المصنوعة من الخامات النادرة.

بفضل تصميمه الرائع وجماله الفني، يُعتبر قصر البارون واحدًا من أهم المعالم التاريخية والثقافية في مصر الجديدة، ويستقطب الزوار من داخل مصر وخارجها؛ لاستكشاف أروقته الرائعة والتعرف على تاريخه الغني.

مسجد ابن طولون

يُعَدُّ مسجد ابن طولون واحدًا من أهم المعالم التاريخية في مصر، حيث يتميز بتاريخه الطويل والثري، وهو المسجد الوحيد في مصر الذي لم تتغير معالمه منذ عقود، مما يمنحه طابعًا فريدًا من نوعه.

ويضمُّ المسجد أقدم مئذنة في مصر، وتعتبر هذه المئذنة جزءًا لا يتجزأ من تراث البلاد.

ويقع المسجد في منطقة طولو بالسيدة زينب، وهي منطقة تاريخية تشتهر بمعالمها الثقافية والدينية.