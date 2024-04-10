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BBC

السيسي يكرم عددًا من أسر وأبناء الشهداء في احتفالية عيد الفطر

12:13 م الأربعاء 10 أبريل 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجموعة من ذوي وأبناء الشهداء، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتضم قائمة الشهداء من القوات المسلحة، الذين يتم تكريم أسرهم بمبادرة من الرئيس السيسي:

- الرائد سامح السيد موسى عبد الجواد.
- الرائد محمد جمال محمد علي.
- الملازم أول أحمد فراج عبد الصبور علي عثمان.
- العريف شحاتة مصطفى أبو اليزيد.
- جندي محمود سمير عليوة.

وبالنسبة للمكرمين من شهداء الشرطة المدنية، ضمت القائمة:

- المقدم مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف.
- الرائد مصطفى محمد صلاح الدين.
- الأمين الشرطة ممتاز ثاني السيد محمد غازي إسماعيل.
- الشيخ خفراء السيد عبد الله السيد محمد.
- الخفير النظامي السيد السعيد محمود حامد.

السيسي احتفالية عيد الفطر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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