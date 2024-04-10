توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن مستشفى محلة مرحوم التخصصي بالغربية

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مستشفى محلة مرحوم التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمتابعة موقف التشغيل التجريبي للمستشفى، التي دخلت الخدمة منتصف مارس الماضي.

يأتي ذلك ضمن جولة وزير الصحة والسكان، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الهيكل الوظيفي للمستشفى التي تقع على مساحة 7700 متر مربع على 3 طوابق، وتضم 63 سريرًا داخليًا و14 سرير استقبال وطوارئ و21 حضانة و6 أسرة عناية و3 غرف عمليات.

وتشمل المستشفى أقسام النساء والتوليد والطوارئ والعيادات الخارجية، كما أنها مزودة بالأشعة المتنقلة والسينية وصالات لجلسات الغسيل الكلوي، وصيدلية وسكن الأطباء.

وفيما يتعلق بالقوة البشرية العاملة فتضم 102 طبيب بشري، و50 من الصيادلة و16 طبيب أسنان و120 تمريض وطبيب علاج طبيعي.

ودخلت أقسام الاستقبال والعيادات والحضانات والداخلي الخدمة الفعلية على سبيل التشغيل التجريبي منتصف شهر مارس الماضي.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير تفقد قسم عيادات الأسنان، واطلع على سجل تردد المرضى، وانتقد الإجراءات الطبية المتبعة مع المرضى وقصرها على العلاج الدوائي من صرف سواء مضادات حيوية أو مسكنات، وأنه لا يتم إجراء حشوات العصب أو التركيبات على سبيل المثال، موجها إدارة الأسنان بتوفير المواد المستخدمة في التركيبات، كما وجه بتغيير مقعد المريض بإحدى عيادات الأسنان الموجودة بالمستشفى نظرا لعدم متانته.

وتفقد الوزير قسم الاستقبال وقسم النساء والتوليد، وقسم الحضانات واطمأن على الحالة الصحية للأطفال المبتسرين بها، كما تفقد غرف الرعاية المركزة، موجها بسرعة إمداد المستشفى بالتجهيزات الطبية وغير الطبية حتى يتسنى العمل بكامل طاقتها؟

وأمهل وزير الصحة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، شهرا لرفع تقرير حول معدلات تردد المرضى، ومعدلات الأداء في إجراء العمليات وخلافه، إلى جانب تقرير مفصل بالتجهيزات الطبية وغير الطبية التي تم توريدها بالمستشفى وموقف القوة البشرية من أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وتمريض من الندب، حتى يتسنى تشغيل المستشفى بشكل كامل وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.