الرئيس السيسي يهنئ عاهل البحرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الزعيمان، الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين المصري والبحريني الشقيقين الأمن والاستقرار والرخاء.

صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.