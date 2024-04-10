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BBC

الرئيس السيسي يهنئ عاهل البحرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

11:24 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الزعيمان، الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين المصري والبحريني الشقيقين الأمن والاستقرار والرخاء.

صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الفطر المبارك عاهل البحرين

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