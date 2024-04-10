توزيع هدايا الرئيس.. أول تقرير حكومي بشأن عيد الفطر المبارك

كتب- محمد نصار:

حرص اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، على متابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال اتصالات هاتفية أجراها مع المحافظين.

كما حرص وزير التنمية المحلية، خلال الاتصالات، على تهنئة المحافظين وجميع أبناء الشعب المصري والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن تظل مصر تنعم بالأمن والطمأنينة والاستقرار.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد وفقًا لخطط العمل التي وضعتها المحافظات واستمرار فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى ضرورة متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، باستمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فورًا مع أي تجمعات للمخلفات ورفعها أولًا بأول حفاظًا على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مشددًا على ضرورة التصدي للإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة، على القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التصدي بحسم لأي محاولات للتعدي على أملاك وأراضي الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف استغلالًا لفترة الإجازة في عيد الفطر المبارك، كما أكد أهمية التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أي حالات تعد وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة.

ووجه وزير التنمية المحلية، بالتعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف مع أهمية المرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية على نطاق عملها خلال إجازة عيد الفطر، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء هشام آمنة، كذلك غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة، مشيرًا إلى تلقي الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال:

- رقم الواتس اب (٠١٢٠٠٣٥٣١١١).

- رقم الخط الساخن (15330).

- البريد الإلكتروني (Info7@mld.gov.eg).

- الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo).

وأشار المحافظون إلى قيامهم بعدد من الجولات الميدانية في مناطق مختلفة وعلى بعض المنشآت العامة والخدمية والمستشفيات ودور الأيتام ورعاية المسنين وذلك بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك ومتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات خلال أول أيام عيد الفطر وتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوى والورود وهدايا رئيس الجمهورية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

كما أكد المحافظون اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للاستمتاع بإجازة العيد.