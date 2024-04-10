لأول مرة.. صفاء أبو السعود تقدم أغنية "أهلا بالعيد" خلال حفل إفطار أسر الشهداء

كتب- محمد فتحي:

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود، أغنية "أهلاً بالعيد"، خلال حفل إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولأول مرة تقدم الفنانة صفاء أبو السعود أغنية "أهلا بالعيد" على خشبة المسرح في مسيرتها الفنية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل إفطار أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر حفل الإفطار عدد من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.