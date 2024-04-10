بحضور السيسي.. أحمد سعد يقدم أغنية "إيه اليوم الحلو ده" في حفل إفطار أسر الشهداء

كتب- محمد فتحي:

قدم الفنان أحمد سعد، عددًا من العروض الفنية والأغاني خلال حفل إفطار أسر الشهداء في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وغنى "سعد" أمام الرئيس أغنية: "إيه اليوم الحلو ده"، في عرض أدخل البهجة والسعادة على نفوس الأطفال.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل إفطار أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر حفل الإفطار عدد من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.

وحرص الرئيس على تهنئة أبناء الشهداء وأسرهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنهم يتواجدون بيننا وأننا نعيش في أمن وأمان بفضل تضحيات آبائهم.