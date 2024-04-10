إفطار أسر الشهداء.. الرئيس السيسي يشكر الفنانة صفاء أبو السعود

كتب- محمد فتحي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للفنانة صفاء أبو السعود، على مشاركتها حفل إفطار أسر الشهداء، وإدخال البهجة والسرور عليهم من خلال تقديم أغنية "أهلا بالعيد" خلال حفل الإفطار.

من جانبها، أعربت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال مشاركتها في الاحتفالية، عن سعادتها بقضاء أول يوم العيد في احتفالية أسر الشهداء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.

وأوضحت "أبو السعود"، أنها لأول مرة تؤدي أغنية أهلًا بالعيد على خشبة المسرح، حرصًا منها على إدخال البهجة على صدور أسر شهداء القوات المسلحة.

وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث الفنانة صفاء أبو السعود، موجهًا الشكر لها على تقديمها الأغنية لأول مرة على خشبة المسرح.

وأعرب الرئيس عن سعادته بحالة البهجة التي ارتسمت على وجوه أسر الشهداء خلال عرض تلك الأغنية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

وصافح الرئيس عددًا من أبناء الشهداء والمسؤولين بعد انتهاء صلاة عيد الفطر من مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية.

والتقط عدد من أبناء الشهداء صورًا مع الرئيس السيسي احتفالًا بصلاة عيد الفطر المبارك.