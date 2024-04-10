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BBC

بث مباشر.. السيسي يشارك أبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر بالعاصمة الإدارية

10:33 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:


يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، فعاليات الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور أسر وأبناء الشهداء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الاحتفالية، تقديم فقرة فنية بمشاركة الفنانة صفاء أبو السعود، وأداء أغنية "أهلا بالعيد".

ووجه الرئيس التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين في احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أن ألتقي بكم".

وأضاف السيسي: جميل في العيد نبقى مع أسر أهل مصر.. بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا بفضل تضحيات الشهداء أبنائكم وأزواجكم وأبهاتكم ومش هننسى أبدا ده.. هنبقى دائمًا يعني.. كل سنة وأنتم طيبين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الفطر العاصمة الإدارية

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