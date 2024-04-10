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الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في العاصمة الإدارية

06:09 ص الأربعاء 10 أبريل 2024
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    السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
  • عرض 3 صورة
    السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
  • عرض 3 صورة
    السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
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كتب- محمد فتحي:

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد مصر الكبير في العاصمة الادارية الجيدة.

وصل قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 2024، بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال، معلنة أن الأربعاء الموافق العاشر من شهر إبريل لعام 2024، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر المبارك صلاة العيد شعائر صلاة عيد الفطر قيادات الجيش والشرطة مسجد مصر الكبير

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الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في العاصمة الإدارية
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