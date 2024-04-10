ثقافية وفنية.. "الأوبرا": فعاليات متنوعة خلال شهر أبريل

كتب- محمد لطفي ومحمد أبو بكر:

تشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطًا فنيًا مكثفًا بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الدار، أن فعاليات موسمها الفني 2023-2024 ستستمر خلال شهر أبريل، حيث سيتم تقديم العروض على كافة مسارح الدار في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وكشفت دار الأوبرا المصرية، عن جدول فعاليات متنوعة خلال شهر أبريل، كما يلي:

- تقدم فرقة أوبرا القاهرة على المسرح الكبير عرض أوبرا "كارمن"، التي قام بتأليف موسيقاها الفرنسي جورج بيزيه، بقيادة المايسترو نادر عباسي ومن إخراج حازم طايل وتصميم الديكور محمد عبد الرازق والإضاءة لياسر شعلان، وتصميم رقصات أرمينيا كامل.

- تقدم أوركسترا القاهرة السيمفونية حفلين، الأول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي بمشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا، والثاني بقيادة المايسترو نادر عباسي بمشاركة عازف البيانو سيف الدين شريف مع كورال أكابيلا، ويحيي الموسيقار عمر خيرت ليلتين متتاليتين، وتقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلاً.

- تحتفل الأوبرا بعيد تحرير سيناء بمركز تنمية المواهب، وتقدم سلسلة عروض ضمن مشروع "100 سنة غناء"، بالإضافة إلى حفلات للنجوم علي الحجار، وهاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وحفل لأوركسترا أوبرا القاهرة.

وأضافت "الأوبرا، أن المسرح الصغير يستقبل سلسلة من العروض الفنية المتنوعة خلال شهر أبريل، ومن بين هذه العروض، الآتي:

- يستضيف المسرح حفلًا للفنان حازم شاهين وفرقته في الخميس 18 إبريل، وتحيي فرقة سداسي شرارة حفلاً في الجمعة 19 إبريل.

- تقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة حفلاً بإشراف عازف الفيولينة محمود عثمان في الأحد 21 أبريل.

- يقام حفلًا لفرقة موازييك للفنون بقيادة محمد شرارة في الثلاثاء 23 إبريل.

وأكدت، على استمرارية النشاطات الثقافية والفنية خلال شهر أبريل، حيث سيشهد المسرح الصغير لقاءً لنادي السينما في الأربعاء 24 أبريل، بالإضافة إلى حفل عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم في السبت 27 أبريل، وستقدم فرقة كايرو كلاسيكال انسامبل بقيادة وسام أحمد أمسية موسيقية في الاثنين 29 أبريل، وسيحيي عازف البيانو مصطفى جرانة حفلاً في الثلاثاء 30 أبريل.

وتابعت دار الأوبرا المصرية: يستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة جلاس أونيون الأربعاء 19 ابريل، وماركو ممدوح الخميس 25 أبريل، وإيهاب عز الدين الجمعة 26 أبريل، والموسيقار فتحى سلامة الأحد 28 أبريل .

وأكملت "الدار": يحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة، وتشمل، موسيقي الريبيتيكو "اليونان" الإثنين 15 أبريل، ومسرحيات موسيقية "نيفين علوبه" الجمعة 19 أبريل، ومركز تنمية المواهب الأحد 21 أبريل، وعرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث أيام الخميس والجمعة والسبت 25 و26و27 أبريل .

واستطردت، أنه علي مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلًا ويوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، وتتواصل سلسلة كلثوميات مساء الأحد 21 أبريل إلى جانب أمسية ثقافية تقام مساء السبت 27 أبريل .

وأردفت "الدار": يستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من السهرات الثقافية والفنية المتنوعة التى تقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية"، وهى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي الإثنين 15 أبريل 2024، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي الخميس 18 أبريل، وعازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم السبت 20 أبريل، بالإضافة إلى ليلتين ضمن الاحتفال بعيد تحرير سيناء لمركز تنمية المواهب الثلاثاء والأربعاء 23و24 أبريل، أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية الجمعة 26 أبريل، ولقاء لنادي السينما السبت 27 إبريل .

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور أمسية ثقافية الأثنين 22 أبريل ، كما يقدم اوركسترا النور والامل حفلا الجمعة 26 أبريل ، الى جانب حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الأحد 28 أبريل.