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البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يعلن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة

09:35 م الإثنين 01 أبريل 2024

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يعلن فتح با

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كتب- محمد سامي:

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب الموهوبين والطموحين من جميع أنحاء مصر، ليكونوا نواة الدفعة الخامسة.

وفي بيان للبرنامج اليوم الإثنين، قال: "الرحلة لسة مكملة.. والنهارده يبدأ البرنامج فصل جديد".

وتابع: إيمانًا منّا بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، نُواصل رحلتنا في تمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية في بلدهم.

وأكد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أنه للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.. اضغط هنا

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة مصر

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