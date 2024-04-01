وزيرة الثقافة تلتقي سفير جمهورية كازاخستان لبحث التعاون بين الجانبين

كتب- محمد شاكر

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، لبحث آليات دعم التعاون الثقافي بين الجانبين.

حيث أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بزيارة السفير الكازاخي الهادفة لتعميق وتكثيف التعاون الثقافي القائم بين البلدين، مؤكدة أهمية وقوة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على الصعيدين الحكومي والشعبي، مُؤكدة حرص وزارة الثقافة المصرية، ومواصلة التعاون الثقافي الجاد والبناء مع الجانب الكازاخي.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن العلاقات الثقافية بين الجانبين شهدت زخمًا كبيرا خلال الفترة الماضية، مُعربة عن تطلعاتها بأن تشهد المرحلة المقبلة إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات والأسابيع الثقافية المشتركة.

كما أكد السفير الكازاخي، حرص بلاده على تعزيز التبادل الثقافي مع وزارة الثقافة خاصة بعد النجاح الذي شهدته أيام الثقافة لجمهورية كازاخستان فى مصر يونيه الماضي،

وشدد السفير على أهمية استثمار القوة الناعمة في دعم العلاقات المصرية الكازاخية القائمة بين الجانبين، بالعديد من المجالات، ومنها الثقافي، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التعاون لإحداث التقارب المنشود بين الجانبين، واستثمارًا لما تزخر به الدولتان من تراث حضاري ثقافي عريق.