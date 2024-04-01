خفّض معدل الانتظار.. تفاصيل مشروع "مجمع الرعايات المركزة"

كتب- أحمد جمعة:

تعد أزمة الرعايات المركزة من الأزمات المزمنة داخل وزارة الصحة والسكان، والتي لطالما بحثت عن الكثير من الحلول للتعامل معها، بيد أنها لم تنجح في إنهائها بشكل جذري، لتلجأ مؤخرًا إلى تدشين نظام جديد وهو "مجمع الرعايات المركزة" والذي تم استحداثه وتجهيزه في عدد من المستشفيات، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويعتبر مجمع الرعايات المركزة نموذج لعدد كبير من أسرة الرعاية داخل مستشفى واحد، يتم إحالة الحالات المرضية إليها من خلال غرفة الطوارئ بوزارة الصحة والسكان، والذي يأتي في إطار جهود توفير الرعايات المركزة، ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى لحل أزمة توفير الرعايات المركزة للمرضى، ويعد مجمع الرعايات المركزة أحد هذه الحلول السريعة لإنهاء الأزمة.

وأضاف "عبدالغفار" في تصريحات لمحرري وزارة الصحة: "بالفعل تصلني العديد من الطلبات لتوفير الرعايات المركزة على هاتفي الشخصي، وبالفعل نعمل على حل الأزمة من جذورها، والتوسع في توفير أسرة الرعايات المركزة أمام المرضى، والمجمع الجديد أحد هذه الحلول".

وفي ذات السياق، أكد الوزير أن المشروع يعد أحد أفضل نماذج التعاون بين القطاعات (الحكومي، والمدني، والخاص) لتسخير كافة الإمكانيات والموارد، لصالح المريض المصري، بهدف تقليل ساعات الانتظار التي يجري العمل خلالها لتوفير سرير رعاية مركزة، كجزء من خطة العمل على حل مشكلة نقص أسرة الرعاية المركزة.

وتفقد وزير الصحة يوم السبت مجمع الرعايات المركزة بمستشفيات (جلوبال ميديكال سيتي، وعين شمس العام بمحافظة القاهرة، والقناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية) بإجمالي 90 سريرًا، بواقع 30 سريرًا بكل مستشفى، حيث اطلع على عرض مفصل حول المشروع منذ بدء تطبيقه وحتى الآن بمستشفيات (عين شمس العام، السلام التخصصي، مبرة مصر القديمة، كوم الشفاقة، الإصلاح الإسلامي)، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في مستشفيي جلوبال ميديكال سيتي بمحافظة القاهرة، والصفوة بمحافظة الإسكندرية، وكذلك التعاون مع القطاع المدني، ممثلاً في مشروع (أطفالنا حياة) بمستشفى القناطر الخيرية المركزي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إحالة 188 حالة لمجمع الرعايات المركزة بمستشفى جلوبال ميديكال سيتي -منذ تشغيله- للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، كما من المقرر أن يقدم مجمع رعايات مستشفى عين شمس العام خدماته لـ660 مريضًا بنهاية العام الجاري، حيث تم تفعيل العمل بـ30 سريرًا كمرحلة أولى.

ومن المستهدف أن يضم المجمع 90 سرير رعاية كبار، و30 رعاية متوسطة، فضلاً عن غرف عمليات للجراحات المتقدمة وجراحات القلب والصدر والمخ.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن نتائج تطبيق المشروع تشير إلى مساهمته في خفض أعداد حالات الانتظار اليومية من 700 حالة إلى 300 حالة، فضلاً عن خفض ساعات انتظار المرضى.